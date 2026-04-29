У погибшего в шахте Абайской области остались трое несовершеннолетних детей

Несчастный случай на Орловском руднике снова взбудоражил казахстанцев. Месяц назад двое рабочих скончались на этой шахте от отравления. А 27 апреля там завалило двух мужчин: один скончался, второй госпитализирован с множественными переломами. По последним данным, погибшему было всего 32 года, у него осталось трое несовершеннолетних детей.

Шахта, на которой произошёл несчастный случай, расположена на Орловском руднике ТОО «Востокцветмет» предприятия KAZ Minerals. Располагается близ посёлка Жезкент Бородулихинского района Абайской области.

В результате обрушения горной массы один из сотрудников скончался, ещё один пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Мы попытались уточнить подробности и выяснить, кто именно пострадал. В пресс-службе ТОО KAZ Minerals рассказали, что погибший был 1994 года рождения, работал помощником бурильщика (памбур).

«У него трое детей. Есть родители. Семья проживает в городе Семей», - сделали пояснение на предприятии.

Второй пострадавший сейчас находится на лечении. Нам удалось выяснить, что в результате обрушения породы мужчина получил сочетанную травму. Он работал крепильщиком.

«Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвонков», - рассказали медики о диагнозе пострадавшего, состояние которого оценивается как стабильное.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причин создана специальная комиссия, ведётся всестороннее служебное расследование

KAZ Minerals разрабатывает три подземных рудника в области Абай в Восточно-Казахстанской области: это Артемьевский, Орловский и Иртышский рудники.