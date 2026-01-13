Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Шымкента, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города Шымкент, в поисках был задействован весь личный состав ДП. Был усилен контроль на въездах и выездах из города, проведено прочёсывание местности.

Подозреваемый обнаружен и задержан в открытой местности на расстоянии около 10 километров от города.

– В настоящее время 28-летний житель Шымкента водворен в изолятор временного содержания. Ранее было установлено, что подозреваемый – знакомый погибшей. Мотивы и обстоятельства преступления предстоит установить следствию. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, – сообщили в департамента полиции.

Ранее сообщалось, что, по сведениям правоохранительных органов, 11 января в Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".