  • 13 Января, 01:26

Убийство семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена дочь погибших

Дочь потерпевших по делу числится без вести пропавшей.

Сегодня, 01:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
astanazan.kz Сегодня, 01:00
Сегодня, 01:00
74
Фото: astanazan.kz

В рамках расследования убийства жителей села Жангельди Атырауской области в международный розыск объявлены подозреваемый, а также 30-летняя дочь семьи потерпевших, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД РК, подозреваемым в совершении преступления является 29-летний житель Махамбетского района Атырауской области. Вместе с тем правоохранительные органы продолжают проверку возможной причастности к произошедшему других лиц.

Напомним, 25 декабря родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении семьи, проживавшей в селе Жангельди.

Позднее в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, числившихся без вести пропавшими.

В ведомстве призвали пользователей социальных сетей получать информацию исключительно из официальных источников и воздерживаться от распространения ложных либо непроверенных сведений.

Самое читаемое

Наверх