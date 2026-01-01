Убийство семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена дочь погибших
Дочь потерпевших по делу числится без вести пропавшей.
В рамках расследования убийства жителей села Жангельди Атырауской области в международный розыск объявлены подозреваемый, а также 30-летняя дочь семьи потерпевших, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в МВД РК, подозреваемым в совершении преступления является 29-летний житель Махамбетского района Атырауской области. Вместе с тем правоохранительные органы продолжают проверку возможной причастности к произошедшему других лиц.
Напомним, 25 декабря родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении семьи, проживавшей в селе Жангельди.
Позднее в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, числившихся без вести пропавшими.
В ведомстве призвали пользователей социальных сетей получать информацию исключительно из официальных источников и воздерживаться от распространения ложных либо непроверенных сведений.
