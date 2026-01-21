Ямагами дважды выстрелил из ружья в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, когда тот выступал с речью в городе Нара в июле 2022 года. Абэ скончался в больнице от полученных ранений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Русскую службу BBC.

Адвокаты обвиняемого Тэцуе Ямагами просили приговорить его не более, чем к 20 годам тюрьмы, аргументируя это тем, что мужчина был жертвой "религиозного насилия".

Сам Ямагами говорил о своем недовольстве Церковью объединения — этой организации его мать пожертвовала большую сумму денег, что привело семью Ямагами к банкротству. Дело Ямагами привело к разговорам в японском обществе об агрессивных практиках, к которым религиозные организации прибегают ради пожертвований.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года впервые в современной истории Японии на пост премьер-министра страны назначена женщина. Такэити Санаэ, победившая на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), официально заняла высший государственный пост после утверждения парламентом.