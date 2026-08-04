В Казахстане намолотили 1,6 млн тонн зерновых при средней урожайности 19,1 центнера с гектара, передает BAQ.KZ.

Уборочная кампания началась в ряде регионов.

Из собранного зерна 1 067 тыс. тонн приходится на пшеницу и 456 тыс. тонн на ячмень. Данные оперативные, их дают акиматы областей.

Овощей собрали 411 тыс. тонн, бахчевых 228,7 тыс. тонн, картофеля 11,5 тыс. тонн.

Общая посевная площадь в этом году составила 24,2 млн гектаров. Больше всего заняли зерновые, 15,6 млн гектаров. Под масличными 5,2 млн, под кормовыми 3 млн.

Хлопчатник занял 173,6 тыс. гектаров, картофель в организованных хозяйствах 89,9 тыс., сахарная свекла 23,8 тыс.

Зерно для Казахстана экспортный товар. С сентября 2025 года по июль 2026-го страна отправила за рубеж 13,9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 12,6% больше, чем годом ранее, следует из данных «Қазақстан темір жолы».

Основной рост дали соседи. Поставки в Узбекистан выросли на 36%, до 5,8 млн тонн, в Афганистан на 57%, до 2,4 млн тонн. Экспорт в Кыргызстан прибавил 35%, в Туркменистан 32%.

Ход уборочной кампании в министерстве держат на постоянном контроле.