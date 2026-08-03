Казахстан с сентября 2025 года по июль 2026 года экспортировал 13,9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», за указанный период объем экспорта вырос по сравнению с прошлогодним показателем – тогда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн зерна и муки.

Какие страны увеличили закупки

Основной рост обеспечили страны Центральной Азии и Афганистан.

Так, экспорт казахстанской продукции вырос:

в Узбекистан – на 36%, до 5,8 млн тонн;

в Кыргызстан – на 35%, до 528 тыс. тонн;

в Афганистан – на 57%, до 2,4 млн тонн;

в Туркменистан – на 32%, до 220 тыс. тонн.

Что это означает

Рост объемов перевозок показывает высокий спрос на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию за рубежом.

Кроме того, эти показатели отражают результаты работы по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами.

Ранее сообщалось, что Казахстан значительно увеличил поставки масложировой продукции на китайский рынок.

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур представила перспективы дальнейшего расширения экспорта казахстанских растительных масел, а также высокобелковых кормов, включая шрот и жмых.

Участники форума отметили, что китайский рынок остается одним из наиболее перспективных направлений для казахстанских производителей, а спрос на продукцию отрасли продолжает расти.

По данным ассоциации, за восемь месяцев текущего сезона экспорт растительных масел и шротов в направлении Китая увеличился на 95 процентов и достиг 480 тысяч тонн на сумму 326 миллионов долларов США.

Эксперты связывают такой рост с устойчивым спросом со стороны китайских переработчиков и развитием торгово-логистических маршрутов между двумя странами.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур отмечают, что текущая динамика позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение поставок. По прогнозам, в сезоне 2025-2026 годов экспорт может вырасти до 700 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели предыдущего маркетингового года.

Казахстан уже занимает второе место среди поставщиков подсолнечного масла на китайский рынок и входит в тройку крупнейших экспортеров подсолнечного шрота.

По оценкам отраслевых специалистов, при сохранении текущих темпов роста и расширении клиентской базы объем поставок в перспективе ближайших лет может превысить один миллион тонн в год.

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