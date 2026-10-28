Участие бизнеса в госзакупках стран ЕАЭС упростят

Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации протокола, который вносит изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает взаимное признание банковских гарантий при проведении государственных закупок в странах ЕАЭС. Это означает, что предпринимателям не придется дополнительно подтверждать гарантии своих банков в другой стране союза. Банковская гарантия представляет собой обязательство банка выплатить определенную сумму заказчику, если участник закупки не выполнит предусмотренные условия.

Всего протокол содержит около 30 поправок. Они касаются торговли между странами союза, требований к товарам, торговли услугами и инвестиций, конкуренции, госзакупок, общего рынка электроэнергии и транспортного контроля.

В частности, документ уточняет полномочия Евразийской экономической комиссии по выявлению и устранению препятствий для торговли внутри ЕАЭС. Предусмотрены изменения в применении технических регламентов, работе общего рынка электроэнергии и публикации информации о государственных закупках.

Поправки направлены на устранение пробелов в правовом регулировании и уточнение механизмов взаимодействия стран ЕАЭС.

Ранее депутат Константин Петров спросил министра торговли Армана Шаккалиева, что изменится для казахстанского бизнеса после ратификации протокола.

Министр пояснил, что механизм взаимного признания банковских гарантий действует с 2025 года. Поэтому речь идет не о введении этого правила с нуля, а о дальнейшем устранении препятствий для предпринимателей.

По словам Шаккалиева, одна из проблем связана с разным уровнем цифровизации закупок в странах ЕАЭС. В Казахстане предприниматели уже могут подавать заявки дистанционно. Рассматриваемые поправки направлены в том числе на устранение подобных различий.