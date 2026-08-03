Участник IOAI 2026 из Кабо-Верде рассказал о подготовке к олимпиаде и впечатлениях от Астаны

Участник международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026 из Кабо-Верде Педру душ Сантуш рассказал, что его команда готовилась к соревнованиям несколько месяцев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Кабо-Верде – это архипелаг в Западной Африке, состоящий из десяти островов.

«Мы приехали из Кабо-Верде в Западной Африке. Наша страна состоит из десяти островов. На девяти из них живут люди, а один остается необитаемым. Наше национальное блюдо – качупа», – рассказал он.

Педру душ Сантуш отметил, что подготовка к олимпиаде началась еще в январе этого года.

«Мы участвуем как в индивидуальном, так и в командном этапах. Подготовку начали в январе. Особенно интенсивными были тренировки в течение последнего месяца», – сказал участник олимпиады.

Он также рассказал, что впервые приехал в Астану, а архитектура казахстанской столицы произвела на него большое впечатление.

«Мы прилетели только вчера вечером. Сегодня утром уже успели посмотреть город. Астана очень красивая. Здесь много необычных архитектурных сооружений», – отметил он.

По словам Педру душ Сантуша, в Кабо-Верде сфера искусственного интеллекта только начинает развиваться.

«В нашей стране искусственный интеллект – новое направление. Мы одна из первых команд, работающих в этой области. Тем не менее у нас уже есть инженеры, которые занимаются исследованиями в сфере ИИ», – рассказал он.

Участник олимпиады также отметил, что известные футболисты способствовали росту международной узнаваемости страны.

«Благодаря нашим известным футболистам о нашей стране узнало больше людей. Увеличивается и число туристов, приезжающих к нам», – сказал Педру душ Сантуш.

Кабо-Верде – островное государство в Атлантическом океане с населением около 600 тысяч человек. Несмотря на небольшую численность населения, страна регулярно участвует в международных олимпиадах. Основой ее экономики остается туризм. В последние годы интерес к Кабо-Верде значительно вырос благодаря успехам национальной футбольной сборной.

В частности, международную известность стране принес вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный как Возинья, ярко проявивший себя на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, ранее президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин заявил, что участники международных олимпиад по искусственному интеллекту имеют в 1500 раз больше шансов стать миллиардерами и основателями крупных технологических компаний.

Также Багдат Мусин отметил, что владение технологиями искусственного интеллекта становится необходимым навыком современного человека и будет играть ключевую роль на рынке труда будущего.

Сенсация ЧМ-2026: Испания не смогла забить Кабо-Верде