Участников драки у кафе арестовали в Астане

В одном из кафе столицы произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителей и доставили их в управление полиции района "Есиль".

Установлено, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту мелкого хулиганства мужчины привлечены к административной ответственности. Решением суда им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток каждому.

В полиции столицы призвали граждан соблюдать общественный порядок и не допускать противоправных действий, отметив, что любые проявления агрессии и хулиганства будут получать правовую оценку в соответствии с законом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее семерых задержали после драки со стрельбой в Есике.