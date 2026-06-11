Участников драки у кафе арестовали в Астане

Сегодня 2026, 20:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео Сегодня 2026, 20:31
Сегодня 2026, 20:31
161
Фото: кадр из видео

В одном из кафе столицы произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителей и доставили их в управление полиции района "Есиль".

Установлено, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту мелкого хулиганства мужчины привлечены к административной ответственности. Решением суда им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток каждому.

В полиции столицы призвали граждан соблюдать общественный порядок и не допускать противоправных действий, отметив, что любые проявления агрессии и хулиганства будут получать правовую оценку в соответствии с законом.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее семерых задержали после драки со стрельбой в Есике.

Самое читаемое

Наверх