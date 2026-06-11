Участников драки у кафе арестовали в Астане
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В одном из кафе столицы произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителей и доставили их в управление полиции района "Есиль".
Установлено, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
По факту мелкого хулиганства мужчины привлечены к административной ответственности. Решением суда им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток каждому.
В полиции столицы призвали граждан соблюдать общественный порядок и не допускать противоправных действий, отметив, что любые проявления агрессии и хулиганства будут получать правовую оценку в соответствии с законом.
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Ранее семерых задержали после драки со стрельбой в Есике.
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