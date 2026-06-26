Участок бульвара Нуржол перекрыли в Астане
Органичение ввели на три дня.
Сегодня 2026, 09:31
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Сегодня 2026, 09:31Сегодня 2026, 09:31
76Фото: BAQ.kz
С 25 по 27 июня на бульваре Нуржол в Астане проводится маршрутный ремонт дорожного покрытия.
В связи с работами будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от улицы Акмешит в сторону улицы Казахское радио.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Алматы временно закроют движение на Рыскулбекова.
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