Участок бульвара Нуржол перекрыли в Астане

С 25 по 27 июня на бульваре Нуржол в Астане проводится маршрутный ремонт дорожного покрытия.

В связи с работами будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от улицы Акмешит в сторону улицы Казахское радио.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно закроют движение на Рыскулбекова.

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