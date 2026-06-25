В Алматы временно закроют движение на Рыскулбекова
Участок перекроют на 14 часов.
Сегодня 2026, 19:15
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Сегодня 2026, 19:15Сегодня 2026, 19:15
131Фото: BAQ.kz
В Алматы временно перекроют участок улицы Рыскулбекова в связи с проведением среднего ремонта.
Как сообщили в городских службах, ограничения движения будут действовать 26 июня с 08:00 до 22:00. На этот период проезд будет закрыт на участке от улицы Мустафина до улицы Саина.
На месте проведения работ установят предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами ответственного представителя подрядной организации.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.
Ранее сообщалось, что в Алматы на месяц перекроют оживленный участок дороги.
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