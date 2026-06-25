В Алматы временно закроют движение на Рыскулбекова

В Алматы временно перекроют участок улицы Рыскулбекова в связи с проведением среднего ремонта.

Как сообщили в городских службах, ограничения движения будут действовать 26 июня с 08:00 до 22:00. На этот период проезд будет закрыт на участке от улицы Мустафина до улицы Саина.

На месте проведения работ установят предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами ответственного представителя подрядной организации.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.

Ранее сообщалось, что в Алматы на месяц перекроют оживленный участок дороги.