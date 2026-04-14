Участок проспекта Абая временно закроют в Астане
Ремонт продлится с 14 по 20 апреля текущего года.
Сегодня 2026, 03:13
Сегодня 2026, 03:13Сегодня 2026, 03:13
97Фото: Pixabay.com
В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Абая от пр. Республики до пр. Сарыарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В этой связи с 14 по 20 апреля текущего года будет частично ограничен проезд на данном участке.
Водителям следует заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
Напомним, ранее сообщалось, что проезд от ул.Бокейхана до поликлиники №9 в Астане перекроют до осени.
