В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Абая от пр. Республики до пр. Сарыарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В этой связи с 14 по 20 апреля текущего года будет частично ограничен проезд на данном участке.

Водителям следует заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

Напомним, ранее сообщалось, что проезд от ул.Бокейхана до поликлиники №9 в Астане перекроют до осени.