Участок проспекта Абылай хана перекроют в Алматы на две ночи

В Алматы в связи с реализацией проекта ЛРТ временно ограничат движение на участке проспекта Абылай хана. Ограничения будут действовать в ночное время 8 и 9 сентября.

Где ограничат движение

С 22:00 до 06:00 движение будет полностью перекрыто на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Маметовой.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в рамках реализации проекта ЛРТ.

Когда снимут ограничения

Ограничения будут действовать в ночь с 8 на 9 сентября и в ночь с 9 на 10 сентября – с 22:00 до 06:00.

На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения при поездках по городу.

Актуальная информация о перекрытиях и изменениях движения публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата Алматы, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».

Ранее сообщалось, что в Алматы перекроют несколько участков дорог.

С 5 по 9 сентября в городе будет временно перекрываться участок проспекта Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Кабдолова. Также с 5 сентября по 10 октября 2026 года полностью перекроют движение по улице Арыкова на участке от улицы Жетысуйской до улицы Жангельдина.

Читайте также: