Участок столичной улицы Сауран перекрют до конца июля
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В Астане временно закрыт местный проезд вдоль улицы Сауран.
По данным дорожных служб, ограничение действует на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар.
Ограничение движения связано с работами по устройству инженерных сетей, которые продлятся до 30 июля.
Водителей и пешеходов рекомендуется заранее учитывать изменения в схеме движения и планировать маршруты.
Для безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что в Астане на длительный срок перекроют участок улицы Алматы. С 20 июня будет полностью закрыт участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения продлятся до конца 2026 года.
Перекрытие связано с реализацией проекта по строительству транспортного тоннеля на улице Алматы между проспектом Мангилик Ел и улицей Сауран.
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