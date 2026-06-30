Участок столичной улицы Сауран перекрют до конца июля

В Астане временно закрыт местный проезд вдоль улицы Сауран.

По данным дорожных служб, ограничение действует на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар.

Ограничение движения связано с работами по устройству инженерных сетей, которые продлятся до 30 июля.

Водителей и пешеходов рекомендуется заранее учитывать изменения в схеме движения и планировать маршруты.

Для безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане на длительный срок перекроют участок улицы Алматы. С 20 июня будет полностью закрыт участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения продлятся до конца 2026 года.

Перекрытие связано с реализацией проекта по строительству транспортного тоннеля на улице Алматы между проспектом Мангилик Ел и улицей Сауран.