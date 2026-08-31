Участок улицы Утеген батыра временно перекроют в Алматы

31 Августа 2026, 14:13
АВТОР
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Baq.kz 31 Августа 2026, 14:13
31 Августа 2026, 14:13
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Фото: Baq.kz

В Алматы в ночь с 31 августа на 1 сентября временно ограничат движение транспорта на участке улицы Утеген батыра, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.

С 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение полностью перекроют на участке улицы Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Райымбека.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения при передвижении по городу.

При этом сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.

Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года в Алматы ожидается резкий рост транспортной нагрузки. Чтобы сократить количество автомобилей на дорогах, с 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на дистанционный формат работы.

Крупным компаниям, банкам и другим организациям, расположенным в центре города, также рекомендовали рассмотреть возможность временного перевода сотрудников на удаленную работу либо установить гибкий график.

Таким образом, автомобилистам в первые дни сентября рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ожидаемого увеличения трафика и временных ограничений движения.

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