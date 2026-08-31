Участок улицы Утеген батыра временно перекроют в Алматы

Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года в Алматы ожидается резкий рост транспортной нагрузки. Чтобы сократить количество автомобилей на дорогах, с 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на дистанционный формат работы.

Крупным компаниям, банкам и другим организациям, расположенным в центре города, также рекомендовали рассмотреть возможность временного перевода сотрудников на удаленную работу либо установить гибкий график.

Таким образом, автомобилистам в первые дни сентября рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ожидаемого увеличения трафика и временных ограничений движения.