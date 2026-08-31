Участок улицы Утеген батыра временно перекроют в Алматы
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В Алматы в ночь с 31 августа на 1 сентября временно ограничат движение транспорта на участке улицы Утеген батыра, передает BAQ.KZ.
Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.
С 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение полностью перекроют на участке улицы Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Райымбека.
На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения при передвижении по городу.
При этом сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий или производственной необходимости.
Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года в Алматы ожидается резкий рост транспортной нагрузки. Чтобы сократить количество автомобилей на дорогах, с 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на дистанционный формат работы.
Крупным компаниям, банкам и другим организациям, расположенным в центре города, также рекомендовали рассмотреть возможность временного перевода сотрудников на удаленную работу либо установить гибкий график.
Таким образом, автомобилистам в первые дни сентября рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ожидаемого увеличения трафика и временных ограничений движения.
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