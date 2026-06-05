Ученые Кембриджа протестировали на людях вакцину, разработанную ИИ
Новая вакцина, созданная искусственным интеллектом, может защищать от нескольких видов вирусов.
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Искусственный интеллект может открыть новый этап в медицине. Ученые Кембриджского университета впервые протестировали на людях вакцину, полностью разработанную с помощью ИИ. По данным BBC News, технология потенциально способна защищать сразу от нескольких вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии.
В чем суть разработки
Традиционные вакцины создаются на основе генетического кода конкретного вируса. Однако вирусы, такие как грипп или коронавирусы, быстро мутируют, из-за чего прежние вакцины со временем теряют эффективность против новых штаммов.
Кембриджские исследователи выбрали другой подход. Они собрали генетические данные десятков коронавирусов, обнаруженных в природе и в рамках мониторинговых программ. Затем искусственный интеллект проанализировал эти данные и выявил общие, наиболее устойчивые элементы вирусов.
На основе этого был создан так называемый «супер-антиген», который должен обучать иммунную систему распознавать не только существующие вирусы, но и их будущие мутации.
"Наша цель – не просто бороться с сегодняшними вирусами, а заранее подготовиться к угрозам, которые могут вызвать будущие пандемии. Это принципиально новый подход к готовности к пандемиям", – отметил профессор Кембриджского университета Джонатан Хини.
Что показали первые испытания
Первая фаза клинических испытаний с участием 39 добровольцев уже завершена. Результаты опубликованы в журнале Journal of Infection. Первые данные описываются как "умеренные", однако в научном сообществе они вызвали большой интерес.
Сейчас стартовала вторая фаза исследования, в которой примут участие 200 человек. Она должна более точно оценить эффективность иммунного ответа.
Профессор Университета Саутгемптона Саул Фауст отметил, что технология может быть особенно полезна в условиях быстро меняющихся вирусов.
В то же время директор группы по вакцинам Оксфордского университета, профессор Энди Поллард, подчеркнул, что результаты лабораторных исследований и реакции человеческого иммунитета могут существенно различаться, поэтому ключевым этапом остаются клинические испытания.
Что дальше
Кембриджские ученые уже работают над расширением технологии. Среди следующих направлений:
- универсальная вакцина против сезонного гриппа, не требующая ежегодного обновления
- вакцина против птичьего гриппа H5N1, который может представлять пандемическую угрозу
- разработка вакцин против геморрагических лихорадок, включая Эболу
По словам представителей Национального института здравоохранения Великобритании, интеграция ИИ в медицинские исследования может значительно ускорить разработку новых вакцин и спасти миллионы жизней в будущем.
Ученые считают, что искусственный интеллект уже перестал быть только инструментом для анализа данных и генерации контента – в медицине он становится полноценным участником научного процесса.
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