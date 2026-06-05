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Ученые Кембриджа протестировали на людях вакцину, разработанную ИИ

Новая вакцина, созданная искусственным интеллектом, может защищать от нескольких видов вирусов.

Сегодня 2026, 20:08
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня 2026, 20:08
Сегодня 2026, 20:08
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Фото: BAQ.kz

Искусственный интеллект может открыть новый этап в медицине. Ученые Кембриджского университета впервые протестировали на людях вакцину, полностью разработанную с помощью ИИ. По данным BBC News, технология потенциально способна защищать сразу от нескольких вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии.

В чем суть разработки

Традиционные вакцины создаются на основе генетического кода конкретного вируса. Однако вирусы, такие как грипп или коронавирусы, быстро мутируют, из-за чего прежние вакцины со временем теряют эффективность против новых штаммов.

Кембриджские исследователи выбрали другой подход. Они собрали генетические данные десятков коронавирусов, обнаруженных в природе и в рамках мониторинговых программ. Затем искусственный интеллект проанализировал эти данные и выявил общие, наиболее устойчивые элементы вирусов.

На основе этого был создан так называемый «супер-антиген», который должен обучать иммунную систему распознавать не только существующие вирусы, но и их будущие мутации.

"Наша цель – не просто бороться с сегодняшними вирусами, а заранее подготовиться к угрозам, которые могут вызвать будущие пандемии. Это принципиально новый подход к готовности к пандемиям", – отметил профессор Кембриджского университета Джонатан Хини.

Что показали первые испытания

Первая фаза клинических испытаний с участием 39 добровольцев уже завершена. Результаты опубликованы в журнале Journal of Infection. Первые данные описываются как "умеренные", однако в научном сообществе они вызвали большой интерес.

Сейчас стартовала вторая фаза исследования, в которой примут участие 200 человек. Она должна более точно оценить эффективность иммунного ответа.

Профессор Университета Саутгемптона Саул Фауст отметил, что технология может быть особенно полезна в условиях быстро меняющихся вирусов.

В то же время директор группы по вакцинам Оксфордского университета, профессор Энди Поллард, подчеркнул, что результаты лабораторных исследований и реакции человеческого иммунитета могут существенно различаться, поэтому ключевым этапом остаются клинические испытания.

Что дальше

Кембриджские ученые уже работают над расширением технологии. Среди следующих направлений:

  • универсальная вакцина против сезонного гриппа, не требующая ежегодного обновления
  • вакцина против птичьего гриппа H5N1, который может представлять пандемическую угрозу
  • разработка вакцин против геморрагических лихорадок, включая Эболу

По словам представителей Национального института здравоохранения Великобритании, интеграция ИИ в медицинские исследования может значительно ускорить разработку новых вакцин и спасти миллионы жизней в будущем.

Ученые считают, что искусственный интеллект уже перестал быть только инструментом для анализа данных и генерации контента – в медицине он становится полноценным участником научного процесса.

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