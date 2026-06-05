Ученые Кембриджа протестировали на людях вакцину, разработанную ИИ

Искусственный интеллект может открыть новый этап в медицине. Ученые Кембриджского университета впервые протестировали на людях вакцину, полностью разработанную с помощью ИИ. По данным BBC News, технология потенциально способна защищать сразу от нескольких вирусов и помочь предотвратить будущие пандемии.

В чем суть разработки

Традиционные вакцины создаются на основе генетического кода конкретного вируса. Однако вирусы, такие как грипп или коронавирусы, быстро мутируют, из-за чего прежние вакцины со временем теряют эффективность против новых штаммов.

Кембриджские исследователи выбрали другой подход. Они собрали генетические данные десятков коронавирусов, обнаруженных в природе и в рамках мониторинговых программ. Затем искусственный интеллект проанализировал эти данные и выявил общие, наиболее устойчивые элементы вирусов.

На основе этого был создан так называемый «супер-антиген», который должен обучать иммунную систему распознавать не только существующие вирусы, но и их будущие мутации.

"Наша цель – не просто бороться с сегодняшними вирусами, а заранее подготовиться к угрозам, которые могут вызвать будущие пандемии. Это принципиально новый подход к готовности к пандемиям", – отметил профессор Кембриджского университета Джонатан Хини.

Что показали первые испытания

Первая фаза клинических испытаний с участием 39 добровольцев уже завершена. Результаты опубликованы в журнале Journal of Infection. Первые данные описываются как "умеренные", однако в научном сообществе они вызвали большой интерес.

Сейчас стартовала вторая фаза исследования, в которой примут участие 200 человек. Она должна более точно оценить эффективность иммунного ответа.

Профессор Университета Саутгемптона Саул Фауст отметил, что технология может быть особенно полезна в условиях быстро меняющихся вирусов.

В то же время директор группы по вакцинам Оксфордского университета, профессор Энди Поллард, подчеркнул, что результаты лабораторных исследований и реакции человеческого иммунитета могут существенно различаться, поэтому ключевым этапом остаются клинические испытания.

Что дальше

Кембриджские ученые уже работают над расширением технологии. Среди следующих направлений:

универсальная вакцина против сезонного гриппа, не требующая ежегодного обновления

вакцина против птичьего гриппа H5N1, который может представлять пандемическую угрозу

разработка вакцин против геморрагических лихорадок, включая Эболу

По словам представителей Национального института здравоохранения Великобритании, интеграция ИИ в медицинские исследования может значительно ускорить разработку новых вакцин и спасти миллионы жизней в будущем.

Ученые считают, что искусственный интеллект уже перестал быть только инструментом для анализа данных и генерации контента – в медицине он становится полноценным участником научного процесса.

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