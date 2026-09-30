Ученые пересадили мышам выращенную человеческую ткань мозга

Ученые Стэнфордского университета пересадили мышам выращенные в лаборатории органоиды человеческого мозга. Ткань прижилась, заняла большую часть коры и сформировала рабочие связи с мозгом и спинным мозгом животных.

Для эксперимента исследователи вывели мышей, у которых генетически была удалена большая часть коры головного мозга и гиппокампа. Затем новорожденным животным пересадили кортикальные органоиды, выращенные из человеческих стволовых клеток.

Человеческая ткань заняла почти всю кору

Через три месяца после пересадки человеческая ткань составляла около 91,9 процента общего объема корковой ткани у исследованных животных. За период со второго по третий месяц объем трансплантата вырос примерно в 4,7 раза.

Клетки сформировали разные типы нейронов, характерные для развивающейся коры человека. Они проявляли электрическую активность и установили связи с другими участками нервной системы мышей, включая спинной мозг.

У животных в целом сохранилась способность нормально передвигаться, но ученые зафиксировали различия в координации конечностей и некоторых формах поведения. Авторы считают, что такая модель может помочь изучать развитие человеческого мозга, заболевания нервной системы и тестировать возможные методы лечения.

Исследование было опубликовано 16 сентября в журнале Nature. Авторы отмечают, что работа может быть полезна при изучении нарушений развития мозга и последствий повреждений нервной ткани.

Эксперимент поднял новые вопросы об этике

После публикации исследования Nature отдельно поднял вопрос контроля за подобными экспериментами. Один из главных вопросов связан с тем, могут ли животные после пересадки человеческой нервной ткани приобретать новые когнитивные свойства.

Обсуждается создание международного механизма надзора за исследованиями мозговых органоидов. Пока не решено, должна ли этим заниматься уже существующая научная организация или для этого потребуется отдельная структура.

В самом Стэнфорде за экспериментом следила независимая группа специалистов по этике. В нее входили представители естественных и социальных наук, гуманитарных дисциплин и пациентских организаций. Они участвовали в оценке проекта на разных этапах и могли предлагать изменения в план экспериментов.