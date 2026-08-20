Ученые выяснили, как мозговые волны могут влиять на наше восприятие

Электрические волны, распространяющиеся по поверхности мозга, могут не просто сопровождать его работу, а непосредственно участвовать в том, как человек воспринимает окружающий мир и предугадывает дальнейшие события. К такому выводу пришли нейробиологи Института Солка, сообщает ScienceDaily.

Речь идет о так называемых нейронных волнах – распространяющихся по мозгу паттернах электрической активности. Они могут появляться как в ответ на то, что человек видит или ощущает, так и возникать внутри мозга без непосредственного внешнего сигнала.

Особое внимание исследователи уделили зрительной коре. Ученые предполагают, что движение нейронных волн может влиять на то, как именно мозг интерпретирует увиденное.

Кроме того, такие волны потенциально помогают превращать недавно полученную информацию во внутреннее представление, сохранять определенные закономерности и прогнозировать, что может произойти в следующий момент.

Ранее команда нейробиолога Джона Рейнолдса обнаружила подобные волны в зрительной системе бодрствующих животных. Исследователи также выявили связь между их появлением и тем, замечало ли животное находящийся перед ним объект.

Ученые рассматривают нейронные волны как один из возможных механизмов, связывающих работу отдельных участков мозга в единый процесс восприятия. При этом речь пока идет о научной гипотезе и интерпретации накопленных экспериментальных данных, а не об окончательно установленном механизме работы мозга.

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