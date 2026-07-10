Ученые выяснили, как смартфоны родителей влияют на психику подростков
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Подростки, которым кажется, что родители уделяют больше внимания смартфону, чем семье, чаще испытывают эмоциональные трудности и ощущают недостаток близости. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, передает BAQ.KZ.
В исследовании приняли участие около 600 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Психологи выясняли, насколько часто, по мнению детей, родители отвлекаются на телефон во время общения, а затем сопоставили эти ответы с особенностями эмоциональной привязанности.
Что показало исследование
Подростков спрашивали, чувствуют ли они, что родители во время разговора чаще смотрят в экран, недостаточно внимательно слушают или уделяют телефону больше времени, чем общению с семьей.
Оказалось, что чем чаще подростки замечали такое поведение, тем выше была вероятность появления эмоциональных трудностей. Одни участники исследования чаще нуждались в постоянном подтверждении любви и поддержки, другие, наоборот, стремились избегать близких отношений и эмоционально дистанцировались.
При этом ученые подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Не исключено, что подростки, у которых уже есть сложности в отношениях с родителями, острее воспринимают любые проявления невнимания.
Что советуют специалисты
Исследователи отмечают, что современные смартфоны и социальные сети специально создаются так, чтобы максимально удерживать внимание пользователей, поэтому проблема касается не только детей, но и взрослых.
По мнению специалистов, простые привычки могут значительно укрепить отношения в семье. Например, откладывать телефон во время совместного ужина, прогулки или разговора с ребенком. Даже несколько минут полного внимания способны оказаться гораздо ценнее десятков просмотренных сообщений и уведомлений.
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