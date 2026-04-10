День работников науки в Казахстане ежегодно отмечается 12 апреля. Эта дата является символом признания вклада отечественных ученых в развитие страны, научного потенциала и инноваций. В преддверии это дня чествуют исследователей, преподавателей и специалистов, чья работа способствует прогрессу в различных сферах.

Среди представителей казахстанской науки, чей труд отмечен в этот день, - профессор, член Правления, проректор по корпоративному управлению и стратегическому планированию НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» Ержан Кульдеев.

Ержану Кульдееву был вручен орден «Құрмет» из рук Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ержан Кульдеев - выпускник Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева, с которым неразрывно связана его профессиональная биография. На протяжении 36 лет он прошел путь от студента до одного из руководителей вуза. За годы своей деятельности он внес значительный вклад в развитие отечественной науки, системы высшего образования, а также в совершенствование корпоративного управления и стратегического планирования в университете.

«Сегодняшний день — особенный и по-настоящему исторический для меня. Получить орден «Құрмет» из рук Главы государства — это высокая честь и большая ответственность. Выражаю искреннюю благодарность Президенту за эту высокую награду. Это — знак большого доверия и уважения к отечественной науке и ученым. Эту награду я воспринимаю не как личное достижение, а как результат общего труда всего научного коллектива Satbayev University, моих наставников, коллег и всех, кто вносит вклад в развитие науки в нашей стране», - говорит Ержан Кульдеев.

Говоря о развитии отрасли, Ержан Кульдеев отметил, что в последние годы наука и образование в Казахстане получают новый импульс. По его словам, в стране создаются инженерные хабы, развиваются технологические парки, укрепляется связь науки с производством, и это уже приносит конкретные результаты.

Он подчеркнул, что Satbayev University активно работает в данном направлении, соединяя фундаментальные исследования с реальным сектором экономики. В качестве одного из примеров он привел запуск завода по производству сухих строительных смесей.

Кроме того, Ержан Кульдеев отметил, что принятие Закона «О науке и технологической политике» открыло новые возможности для развития науки, поддержки молодых ученых и формирования национальной научной экосистемы.

Подводя итог, Ержан Кульдеев подчеркнул, что высокая государственная награда стала для него не только знаком доверия, но и стимулом к дальнейшей работе на благо отечественной науки и страны в целом.

«Эта награда — знак большого доверия. И я приложу все усилия, чтобы оправдать его, продолжая развивать науку, внедрять технологии и укреплять интеллектуальный потенциал страны. Еще раз выражаю искреннюю благодарность. Пусть наша страна развивается, а народ живет в мире и благополучии!».

