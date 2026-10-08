Учились очно, работали в других регионах: в колледжах Аркалыка нашли нарушения с грантами

В двух колледжах Аркалыка прокуроры нашли нарушения при расходовании денег, выделенных на обучение студентов по государственному заказу.

Проверка прошла в Торгайском гуманитарном колледже имени Н. Кульжановой и Аркалыкском политехническом колледже.

Выяснилось, что отдельные студенты числились на очном обучении по государственному гранту и одновременно работали в других регионах Казахстана.

В прокуратуре посчитали это нарушением условий финансирования образовательного заказа.

После проверки в бюджет вернули 3 млн тенге.

К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц.

Прокуратура продолжит проверять, чтобы финансирование колледжей рассчитывалось исходя из фактического числа обучающихся.

В мае BAQ.KZ писал о крупной схеме фиктивного обучения в двух частных колледжах Шымкента. По данным АФМ, людей формально зачисляли в учебные заведения, хотя фактически они там не учились, что позволяло получать государственное финансирование. Часть студентов платного отделения оформляли как обучающихся за счет бюджета. Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге, уголовное дело направили в суд.