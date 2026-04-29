Учителей освободят от лишней отчетности: Мажилис одобрил законопроект

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам статуса педагога и образования, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.

В рамках законопроекта - предлагается определить ответственность педагогов за обучающихся только во время учебного процесса. Учителям будет запрещено вести отчетность в бумажном и электронном форматах.

Также устанавливаются единые правила использования сотовых устройств в организациях среднего образования.

В законопроекте, помимо этого, также есть изменения и для высшего образования.

Так, например, законопроект вводит правовое регулирование, направленное на создание благоприятных условий для эффективной деятельности ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Филиалы смогут открываться при условии соблюдения требований стандартов ГОСО РК.

Напомним, порог для поступления на педагогические специальности в Казахстане повысили до 75 баллов.