Атака беспилотников на логистические комплексы Wildberries в России может отразиться на электронной торговле и логистике в Казахстане. Опрошенные BAQ.KZ эксперты считают, что при повторении подобных инцидентов возможны рост логистических расходов, удорожание отдельных товаров и дополнительные риски для предпринимателей, работающих через российские маркетплейсы.

Вместе с тем в Wildberries Казахстан сообщили BAQ.KZ, что логистическая инфраструктура компании в стране продолжает работать в штатном режиме. Склады и сортировочные центры функционируют без изменений, а обработка и доставка заказов осуществляются в обычном режиме.

Какие риски видят экономисты

По мнению экономиста Бауыржана Ыскакова, атака на объекты Wildberries касается не только самой компании, но и всей системы электронной торговли.

«Wildberries – крупнейший маркетплейс в России. От него зависят более миллиона продавцов. Поэтому подобные происшествия могут повлиять на систему электронной торговли, цепочки поставок и трансграничную торговлю. После атаки компания временно приостановила работу нескольких складов. Есть пострадавшие», – отметил экономист.

По его словам, если крупные сортировочные центры прекращают работу даже на короткое время, обработка большого количества заказов замедляется.

Эксперт считает, что в такой ситуации предприниматели могут столкнуться с временным снижением продаж, а компаниям, вероятно, придется увеличить расходы на восстановление инфраструктуры, страхование и дополнительные меры безопасности. Кроме того, по его мнению, возрастает необходимость создания резервных логистических мощностей.

Говоря о Казахстане, Бауыржан Ыскаков не исключает, что в краткосрочной перспективе возможны задержки доставки отдельных товаров и рост логистических расходов из-за перераспределения грузопотоков.

«В долгосрочной перспективе предприниматели будут стремиться снизить зависимость от одного маркетплейса. Может возрасти интерес к открытию складов в Казахстане, а диверсификация рисков станет важной частью бизнес-стратегии», – считает эксперт.

Может ли вырасти стоимость товаров

Финансовый консультант R-Finance Арман Байганов также полагает, что любые перебои в логистике способны повлиять на казахстанский рынок.

По его словам, многие товары поступают в Казахстан через российские логистические маршруты, поэтому нарушения в их работе могут сказаться и на местных предпринимателях.

«Такая ситуация в целом негативно влияет на электронную коммерцию. Особенно серьезным ударом она может стать для бизнеса, тесно связанного с Россией. Многие товары поступают в Казахстан через российские логистические цепочки», – сказал эксперт.

По мнению Байганова, форс-мажорные ситуации обычно приводят к увеличению транспортных расходов, что в перспективе может отразиться на стоимости доставки и отдельных товаров.

Наиболее уязвимыми, считает эксперт, остаются предприниматели, которые работают исключительно через маркетплейсы и не имеют собственных каналов продаж.

Он также не исключает, что при повторении подобных инцидентов банки могут осторожнее подходить к кредитованию бизнеса, связанного с электронной коммерцией, поскольку возрастают риски нарушения сроков поставок и исполнения обязательств.

Почему эксперты говорят о высокой зависимости рынка

Арман Байганов напомнил, что российские маркетплейсы занимают заметную долю рынка электронной торговли Казахстана.

По его данным, в 2025 году крупные маркетплейсы перечислили в бюджет Казахстана около 211 млрд тенге налогов. Из этой суммы на Wildberries пришлось около 58 млрд тенге, а на Ozon – порядка 15 млрд тенге.

«Если добавить Ozon, доля двух российских маркетплейсов составит почти треть рынка. Поэтому любые перебои в их работе заслуживают внимания», – отметил финансовый консультант.

По его мнению, если подобные атаки будут повторяться, часть предпринимателей и покупателей может начать искать альтернативные площадки и логистические маршруты.

Логистика уже испытывает давление

Эксперт в сфере логистики Руслан Диханбаев считает, что продолжающийся российско-украинский конфликт в целом оказывает влияние на экономические процессы в регионе, включая Казахстан.

«Вооруженный конфликт между Россией и Украиной в любом случае влияет на ценовую политику в Казахстане. Товарооборот нашей страны с этими государствами исчисляется миллиардами долларов», – сказал он.

По словам Диханбаева, часть перевозчиков стала осторожнее относиться к перевозкам в отдельные регионы России, что, по его оценке, уже отражается на стоимости доставки.

Эксперт также утверждает, что предприниматели, чьи товары находились на пострадавших складах, могут понести существенные финансовые потери.

«По словам эксперта, часть товаров предпринимателей могла быть уничтожена или утрачена в результате атаки. При этом, как он отмечает, механизм компенсации подобных потерь пока остается неочевидным, что увеличивает финансовые риски для бизнеса.»

Руслан Диханбаев подчеркнул, что пока делать долгосрочные прогнозы преждевременно, однако происходящее уже оказывает влияние на логистические процессы и электронную торговлю.

Wildberries Казахстан работает без изменений

Несмотря на оценки экспертов, в самой компании подчеркивают, что деятельность Wildberries в Казахстане продолжается в обычном режиме.

В Wildberries Казахстан сообщили BAQ.KZ, что логистическая инфраструктура, склады и сортировочные центры работают без изменений, а обработка и доставка заказов осуществляются в штатном режиме. По данным компании, каких-либо изменений в работе казахстанской сети после инцидентов в России нет.