Wildberries сообщил о штатной работе складов и логистики в Казахстане

Логистическая инфраструктура Wildberries в Казахстане продолжает работать в штатном режиме. Об этом BAQ.KZ сообщили в пресс-службе Wildberries Казахстан.

В компании отметили, что склады и сортировочные центры функционируют без изменений, а обработка и доставка заказов осуществляются в обычном режиме.

«Режим работы складов и сортировочных центров Wildberries в Казахстане не меняется. Все текущие и новые заказы обрабатываются корректно и своевременно выдаются в пунктах выдачи. Компания оперативно скорректировала внутренние бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Мы продолжаем обеспечивать покупателей доступом к миллионам товаров в пешей доступности от дома», – сообщили в компании.

В настоящее время логистическая сеть Wildberries в Казахстане включает восемь складов и сортировочных центров общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Они обеспечивают прием, обработку и доставку заказов по всей стране.

Компания также продолжает развивать свою инфраструктуру в республике. В Астане строится крупнейший логистический центр Wildberries площадью 160 тысяч квадратных метров, запуск которого позволит увеличить пропускную способность сети и создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По данным компании, сотрудники были эвакуированы, однако есть пострадавшие. Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания оказывает им необходимую помощь и совместно с профильными службами устраняет последствия происшествия.

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