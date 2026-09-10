Углеродный рынок, авиафинансирование и ИИ: что обсуждают во второй день Astana Finance Days

В Астане 10 сентября продолжается международный финансовый форум Astana Finance Days 2026. Во второй день акцент сместился на конкретные инвестиционные инструменты и проекты – от авиационного финансирования и рынка капитала до углеродных единиц, искусственного интеллекта и токенизации творческих продуктов.

Одной из центральных тем стала роль Казахстана как финансового и торгового узла между Азией и Европой. Участники обсуждают, как использовать транспортные маршруты и географическое положение страны не только для транзита, но и для привлечения капитала, запуска инвестиционных проектов и заключения сделок. В дискуссии участвуют представители Goldman Sachs, Brookfield, «Самрук-Қазына» и МФЦА.

Казахстанские компании хотят вывести к большему числу инвесторов

Отдельный блок посвящен развитию фондового рынка. Представители регуляторов, FTSE Russell и финансового сектора рассматривают возможности повысить ликвидность рынка и расширить круг инвесторов.

Параллельно обсуждается более тесная интеграция рынков капитала Казахстана и Китая. В центре внимания – возможность казахстанских компаний привлекать финансирование у международных инвесторов. В переговорах участвуют Astana International Exchange, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Exchanges and Clearing и CICC.

В Казахстане запускают торги углеродными единицами

Одним из заметных событий второго дня станет запуск на Astana International Exchange торгов углеродными единицами добровольного рынка.

По данным организаторов, AIX станет первой биржей в Центральной Азии, которая предоставит собственную инфраструктуру для торговли углеродными единицами, верифицированными по международному стандарту Verified Carbon Standard. Кроме того, планируется подписание соглашений по развитию углеродных проектов и привлечению инвестиций в устойчивую инфраструктуру.

Самолеты и авиационная инфраструктура

Отдельную дискуссию посвятят авиационному финансированию – покупке и лизингу самолетов, развитию аэропортов и других объектов отрасли.

МФЦА представит первый аналитический отчет об авиационном финансировании в Казахстане и Центральной Азии. В нем рассматриваются международные модели лизинга воздушных судов и инвестиционные возможности региона. Также будет объявлено о завершении первой для казахстанской грузовой авиакомпании Jupiter Jet сделки по лизингу воздушного судна у американского лизингодателя.

МФЦА и Банк развития Казахстана, кроме того, намерены подписать меморандум о поддержке проектов по производству устойчивого авиационного топлива – SAF. Речь идет о поиске финансирования и создании условий для появления такого производства в Казахстане.

Музыкальные роялти хотят превратить в инвестиционный актив

Еще одно новое направление – токенизация доходов от музыки. Tech Hub МФЦА и платформа ōzen планируют подписать рамочное соглашение о создании платформы токенизации музыкальных роялти в Казахстане и Центральной Азии.

Идея заключается в том, чтобы права на будущие доходы от интеллектуальной собственности могли использоваться как инвестиционный актив. В целом теме креативных индустрий посвящен отдельный блок форума. На Creative Pitch Day инвесторам представят 19 проектов, отобранных из более чем 100 заявок в сфере кино, музыки, разработки игр и цифрового контента.

Инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта

В технологическом блоке участники обсуждают, сколько инфраструктуры потребуется Казахстану для дальнейшего развития ИИ.

AIFC Insights представит исследование, посвященное вычислительным мощностям, дата-центрам, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре, необходимой для искусственного интеллекта в Казахстане и тюркском регионе.

Отдельно рассматриваются цифровые активы, деривативы и новые финансовые инструменты. В частности, регулятор МФЦА подготовил правовую основу для тестирования так называемых контрактов на события, выплаты по которым зависят от наступления определенного финансового или экономического события. Тестировать их разрешат только в контролируемой среде FinTech Lab.

Деньги на воду и экологические проекты

Во второй день планируют представить и первые подходы к Голубой таксономии Казахстана, а также национальному руководству по выпуску голубых облигаций.

Такие инструменты предполагается использовать для финансирования проектов, связанных с водной безопасностью, модернизацией водной инфраструктуры, очисткой сточных вод и сохранением водных экосистем.

Еще одной инициативой станет концепция регионального перестраховочного хаба AIFC Reinsurance Hub. Предполагается, что он сможет работать с крупными энергетическими, инфраструктурными, транспортными и корпоративными рисками Казахстана и Центральной Азии. Пока параметры проекта находятся на стадии проработки.

Второй день Astana Finance Days в целом сосредоточен на том, как превратить новые направления – от ИИ и интеллектуальной собственности до углеродного рынка и авиации – в инструменты для привлечения капитала и финансирования реальных проектов.

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