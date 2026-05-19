Угольную компанию в Казахстане наказали за завышение цен

В области Абай завершилось расследование в отношении угольной компании "Каражыра". Антимонопольщики выяснили, что предприятие завышало цены на коммунально-бытовой уголь, передает BAQ.kz.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, нарушения были выявлены еще в первом полугодии 2022 года. В это время компания занимала лидирующее положение на рынке и продавала уголь по слишком высоким ценам.

После проверки было возбуждено административное дело. Суд в Семее признал компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

В итоге "Каражыра" обязали выплатить 87,4 млн тенге. Из этой суммы 52,4 млн тенге составил штраф, еще 35 млн тенге - конфискованный монопольный доход.

В ведомстве сообщили, что решение суда уже вступило в силу. Компания добровольно оплатила штраф, а конфискованные средства перечислены в бюджет государства.

Кроме того, "Каражыра" получила предписание устранить последствия нарушения и выполнила его.

В Агентстве подчеркнули, что такие меры принимаются для контроля цен и защиты интересов потребителей.

Читай также: Крупную сеть кинотеатров уличили в нарушении в Казахстане