Министерство внутренних дел Казахстана возбудило уголовное дело после резонансного выступления одного из гостей на свадьбе в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

Поводом стала видеозапись, распространившаяся в социальных сетях. Во время праздничного мероприятия 66-летний мужчина призвал отказаться не только от употребления алкоголя на торжествах, но и полностью запретить музыку. Певцов и артистов он назвал «слугами шайтана», а также заявил, что мужчин и женщин следует рассаживать отдельно. При этом женщин он назвал «самками».

Высказывания вызвали широкий общественный резонанс. На ситуацию отреагировал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин.

«Казахстан – светское государство. Наш главный ориентир – Конституция. На первом месте стоят законы государства, а не религиозные ограничения», – подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, подобные публичные поучения и дискриминационные заявления противоречат не только Конституции, но и элементарным нормам этики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erlan Karin (@erlankarin2019)

Позже в МВД сообщили, что по факту высказываний возбуждено уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса («Разжигание социальной и религиозной розни»).

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с публичными высказываниями, содержащими признаки разжигания религиозной и социальной розни», – сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что Конституция Казахстана гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения и отношения к религии.

Также в МВД подчеркнули, что свобода слова не освобождает от ответственности за публичные призывы, унижающие достоинство человека или содержащие признаки дискриминации.