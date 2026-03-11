  • Главная
Минэкологии сделали заявление после слухов о кислотных дождях в Казахстане

Сообщения о возможных кислотных осадках в Казахстане начали распространяться в интернете. В Министерстве экологии сделали заявление.

Сегодня 2026, 15:59
Фото: shutterstock

В кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал распространяющиеся в интернете сообщения о возможных кислотных дождях в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В Казахстане не ожидается кислотных дождей. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, комментируя распространяющиеся в интернете сообщения о возможных опасных осадках, передает BAQ.kz.

По словам главы ведомства, информация, которая появилась в сети, была передана специалистам для проверки.

Министр отметил, что профильные эксперты внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что подобные опасения не имеют научных оснований.

"Специалисты Казгидромета считают, что это абсолютно нереальные вещи. Подобные опасения не имеют оснований и не подтверждаются данными специалистов", - заявил Нысанбаев.

Он также подчеркнул, что текущая метеорологическая ситуация не создает условий для возникновения подобных природных явлений.

"То есть кислотного дождя в Казахстане не стоит ожидать. Текущая метеорологическая обстановка не создаёт предпосылок для подобных явлений", - пояснил министр.

В Министерстве экологии призвали граждан ориентироваться на официальную информацию и не распространять неподтвержденные сообщения.

Специалисты продолжают мониторинг состояния атмосферы и экологической обстановки, однако, по их данным, угрозы кислотных осадков в стране на данный момент нет.

Ранее в Казгидромете прокомментировали сообщения о "кислотных облаках" из Ирана, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии. По сообщению ведомства, такие предположения не подтверждаются научными данными и результатами наблюдений.

 

"По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации",  - говорится в сообщении.

 

Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния, рассказали в Казгидромете, концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

 

