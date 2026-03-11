В кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал распространяющиеся в интернете сообщения о возможных кислотных дождях в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, информация, которая появилась в сети, была передана специалистам для проверки.

Министр отметил, что профильные эксперты внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что подобные опасения не имеют научных оснований.

"Специалисты Казгидромета считают, что это абсолютно нереальные вещи. Подобные опасения не имеют оснований и не подтверждаются данными специалистов", - заявил Нысанбаев.

Он также подчеркнул, что текущая метеорологическая ситуация не создает условий для возникновения подобных природных явлений.

"То есть кислотного дождя в Казахстане не стоит ожидать. Текущая метеорологическая обстановка не создаёт предпосылок для подобных явлений", - пояснил министр.

В Министерстве экологии призвали граждан ориентироваться на официальную информацию и не распространять неподтвержденные сообщения.

Специалисты продолжают мониторинг состояния атмосферы и экологической обстановки, однако, по их данным, угрозы кислотных осадков в стране на данный момент нет.

Ранее в Казгидромете прокомментировали сообщения о "кислотных облаках" из Ирана, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии. По сообщению ведомства, такие предположения не подтверждаются научными данными и результатами наблюдений.