Минэкологии сделали заявление после слухов о кислотных дождях в Казахстане
Сообщения о возможных кислотных осадках в Казахстане начали распространяться в интернете. В Министерстве экологии сделали заявление.
В кулуарах Мажилиса министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал распространяющиеся в интернете сообщения о возможных кислотных дождях в Казахстане, передает BAQ.KZ.
По словам главы ведомства, информация, которая появилась в сети, была передана специалистам для проверки.
Министр отметил, что профильные эксперты внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что подобные опасения не имеют научных оснований.
"Специалисты Казгидромета считают, что это абсолютно нереальные вещи. Подобные опасения не имеют оснований и не подтверждаются данными специалистов", - заявил Нысанбаев.
Он также подчеркнул, что текущая метеорологическая ситуация не создает условий для возникновения подобных природных явлений.
"То есть кислотного дождя в Казахстане не стоит ожидать. Текущая метеорологическая обстановка не создаёт предпосылок для подобных явлений", - пояснил министр.
В Министерстве экологии призвали граждан ориентироваться на официальную информацию и не распространять неподтвержденные сообщения.
Специалисты продолжают мониторинг состояния атмосферы и экологической обстановки, однако, по их данным, угрозы кислотных осадков в стране на данный момент нет.
"По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. В этой связи специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.
Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния, рассказали в Казгидромете, концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.