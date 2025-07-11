Престижный турнир "Уимблдон" выходит на финишную прямую — имена победителей станут известны уже 12 и 13 июля. Однако для казахстанских теннисистов этот розыгрыш оказался далеко не триумфальным. Особое внимание приковано к Елене Рыбакиной: вылет с турнира и утрата места в топ-10 мирового рейтинга породили волну вопросов. Не сигнал ли это о начале спада в её карьере? Ответ — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Выступление казахстанцев

"Уимблдон" в этом году оказался не таким и удачным для казахстанских теннисистов. Путинцева завершила свое участие уже в первом круге: она проиграла американке Амаде Аниссимовой со счетом 6-0, 6-0 за 44 минуты. В матче были неприятные инциденты, она даже просила удалить зрителя, которого посчитала "сумасшедшим" и "опасным".

28‑й сеяный Бублик, который после победы в Галле считался одним из фаворитов "Уимблдона", уступил в первом раунде Хауме Муняру в пяти сетах: 4-6, 6-3, 6-4, 6-7(5), 2-6. Хотя он уже выигрывал в третьем и четвертом сетах, в решающем физически сдал.

В первом круге также уступил Александр Шевченко Рейли Опелки в трех сетах: 3-6, 5-7, 6-7(8).

Дебютировал впервые в основной сетке "Уимблдона" Бейбит Жукаев. В первом круге он встретился с № 22 сеяным Флавио Чоболли и уступил ему со счетом 3‑6, 6‑7(7‑9), 1‑6.

В женском парном разряде Данилина и ее партнерша Эна Шибахара завершили участие во втором раунде, а в смешанном разряде в дуете с Хелиёваарой проиграла в первом круге.

Большие надежды были и на выступление Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", однако в третьем круге она проиграла датчанке Кларе Таусон со счётом 7‑6(6), 6‑3. Таусон забрала первый сет в тай‑брейке 8‑6, затем уверенно выиграла второй - 6‑3 . Для соперницы Рыбакиной это была значимая победа: она до этого не побеждала на траве в основных сетках Уимблдона.

Проблемы со здоровьем и тренером

На "Уимблдоне" Рыбакина не смогла защитить 650 рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал, и это может существенно отразиться в рейтинге теннисистки. На данный момент в LIVE рейтинге WTA она занимает 13 строчку, в то время как она занимала 11 место. В целом сезон в 2025 году складывается менее удачно, чем в 2024 и 2023 году.

Нужно отметить, что в 2023 и 2024 году Рыбакина играла далеко не все турниры из-за проблем со здоровьем. Особенно в 2024 году, когда пропустила большую часть второй половины сезона. Тем не менее, тогда это все равно позволило ей уверенно войти в число восьми лучших и сыграть на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Так в 2024 году Рыбакина пропустила турниры из-за проблем со спиной, желудком, хроническим недомоганием, бессонницей. А перед стартом Олимпиады в Париже снялась из-за бронхита, вызвав большую критику от казахстанских болельщиков.

В 2025 году Елена не пропускает турниры, как в сезоне 2024, однако при этом ее результаты стали хуже. Она не в лидерах WTA, а титул WTA-500 в Страсбурге-2025 не смог спасти ситуацию. Последний раз Рыбакина выиграла турнир категории WTA 1000 в 2023 году в Риме.

Здесь закономерно могут возникнуть вопросы с чем может быть вызван регресс талантливой теннисистки, если проблемы со здоровьем, казалось бы, уже позади.

Нужно добавить, что в сентябре 2024 года Рыбакина прервала свое сотрудничество с хорватом Стефано Вуковым. Он тренировал ее с 2019 года.

В ноябре 2024 Рыбакина сообщила, что ее новым тренером будет победитель Уимблдона 2001 и экс‑наставник Новака Джоковича Горан Иванищев. Однако после ее раннего вылета на Australian Open 2025 Иванишевич покинул команду уже в конце января 2025 года. Его место в команде занял итальянский специалист Давиде Сангвинетти.

В начале 2025 года стало известно, что WTA отстранили Вукова от работы в туре из-за обвинений в абьюзе по отношению к Рыбакиной. Однако Рыбакина сама продолжала с ним работу, защищая его публично. Сам же тренер подал апелляцию на свое отстранение. Без лицензии Вуков работает с Рыбакиной неофициально.

По поводу этой ситуации в WTA-туре разные мнения. Например, французский тренер Патрик Муратоглу заявлял, что считает, что теннисистка сама должна решать продолжать ли ей работу с Вуковым или нет, и теннисная организация не должна вмешиваться в ситуацию. Американская теннисистка Кори Гауфф, отвечая на вопрос журналистов по поводу этой ситуации, отметила, что "жертвы даже не знают, что они таковыми являются".

Возможно, изменения в тренерском штабе стали фактором, повлиявшим на спад в игре Рыбакиной. Теннисный век недолог, и сейчас важно, чтобы она справилась с этими вопросами. Ей нужно менять привычный ритм, методы подготовки и, возможно даже привлекать новых специалистов. Ведь потенциал Елены выше, чем ее последние результаты.