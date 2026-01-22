Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Совет мира будет работать не только в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

– И, возможно, самое главное, мы вселили надежду, что может принести будущее в Газу и во все другие места, где будет действовать Совет мира, - сказал он на церемонии учреждения организации в швейцарском Давосе.

Напомним, сегодя в Давосе состоялось подписание Устава Совета мира. Ранее Президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial: "Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался".