В городе Аркалыке завершился международный конный марафон "Ұлы дала жорығы", посвященный 140-летию со дня рождения Мыржакыпа Дулатова. Соревнования были организованы федерацией конного спорта "JORYQ" при поддержке партии "AMANAT" совместно с акиматом Костанайской области и Министерством туризма и спорта, передаёт BAQ.KZ.

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, советник Премьер-Министра, Председатель Попечительского совета федерации конного спорта "JORYQ" Ералы Тугжанов, президент федерации конного спорта "JORYQ" Бакытжан Турлыбеков и другие.

Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек подчеркнул, что Торгайский край является колыбелью казахской интеллигенции и одним из важнейших духовных центров страны.

"Марафон "Ұлы дала жорығы" стартовал три года назад при непосредственной поддержке Главы государства Касы м-Жомарта Токаева. За этот короткий срок он проводится уже в шестой раз. Сегодня байга выходит на уровень международных состязаний, известных во всём мире. Это стало возможным благодаря заботе и вниманию нашего Президента к развитию национальных видов спорта, которые можно назвать своеобразным паспортом казахского народа, предметом его гордости и стиля жизни", – сказал он.

Исполнительный секретарь "AMANAT" также добавил, что партия и впредь продолжит оказывать всестороннюю поддержку национальным видам спорта, в том числе конным. В частности, Президентом страны в прошлом году был подписан специальный закон по сохранению и увеличению поголовья лошадей отечественных пород, который был разработан фракцией партии "AMANAT" в Мажилисе. Кроме того, по поручению Главы государства в стране открываются новые национальные спортивные центры, клубы, школы, в которых казахскими традиционными видами спорта занимаются более 600 тысяч человек.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что "Ұлы дала жорығы" стал не только зрелищным спортивным турниром, но и важным символом национального единства, приуроченным в том числе к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

"Данный марафон является не просто состязанием наездников, а событием, прославляющим нашу историю, возрождающим национальный дух. Финиш в Аркалыке отражает наше уважение к личности Мыржакыпа Дулатова и к его наследию. Хочу особо отметить, что в следующем году город Аркалык отметит своё 70-летие. Мы планируем посвятить очередной марафон этой знаменательной дате", – сказал глава региона.

Так, по итогам пятидневного марафона победу одержала первая сборная Кыргызстана с общим временем 26 ч., 41 м., 47 с., продемонстрировав выдающуюся выносливость и мастерство. Второй финишную черту пересекла команда Актюбинской области (27 ч., 21 м.), третьей – первая команда Костанайской области (27 ч., 32 м., 14 с.).

В этом году участие в соревнованиях приняли 19 команд, в том числе представители Кыргызстана и России, а также команда Ассамблеи народа Казахстана.

Напомним, что также в регионе прошли и другие масштабные праздничные мероприятия в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова. В Костанае был открыт памятник великому поэту и деятелю движения "Алаш", а в Торгае состоялся республиканский айтыс и научно-практическая конференция. Кроме того, парламентарии и общественники посетили музей на малой родине поэта в ауле Бидайык.