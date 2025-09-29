Умер экс-глава АНПЗ Мурат Досмуратов
Сегодня, 12:29
80Фото: kmg.kz
Скончался бывший руководитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Мурат Досмуратов ранее возглавлял Атырауский НПЗ и занимал должность директора по нефтепереработке и нефтехимии ТОО "КМГ Инжиниринг". Он внёс значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.
Ассоциация KAZENERGY выразила глубокие соболезнования родным и близким Досмуратова, отметив его профессионализм и преданность делу.
Отиметим, в ноябре 2024 года против Мурата Досмуратова было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении служебных полномочий, однако в августе 2025 года суд признал его невиновным.
