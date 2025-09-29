  • 29 Сентября, 13:42

Умер экс-глава АНПЗ Мурат Досмуратов

Сегодня, 12:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kmg.kz Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
80
Фото: kmg.kz

Скончался бывший руководитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. 

Мурат Досмуратов ранее возглавлял Атырауский НПЗ и занимал должность директора по нефтепереработке и нефтехимии ТОО "КМГ Инжиниринг". Он внёс значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

Ассоциация KAZENERGY выразила глубокие соболезнования родным и близким Досмуратова, отметив его профессионализм и преданность делу.

Отиметим, в ноябре 2024 года против Мурата Досмуратова было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении служебных полномочий, однако в августе 2025 года суд признал его невиновным.

Самое читаемое

Наверх