Скончался бывший руководитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Мурат Досмуратов ранее возглавлял Атырауский НПЗ и занимал должность директора по нефтепереработке и нефтехимии ТОО "КМГ Инжиниринг". Он внёс значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

Ассоциация KAZENERGY выразила глубокие соболезнования родным и близким Досмуратова, отметив его профессионализм и преданность делу.

Отиметим, в ноябре 2024 года против Мурата Досмуратова было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении служебных полномочий, однако в августе 2025 года суд признал его невиновным.