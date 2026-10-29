Управление водными ресурсами переводят в цифровой формат

По поручению Президента разработана Национальная цифровая система водных ресурсов. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, система автоматизирует весь процесс взаимодействия с водопользователями - от подачи заявки до оплаты за потребление воды.

«По поручению Главы государства разработана Национальная цифровая система водных ресурсов. Автоматизирован весь процесс от подачи заявки до произведения оплаты за потребление воды», - сообщил Мадиев.

Кроме того, пять водохранилищ уже получили цифровые двойники. До конца 2027 года планируется охватить ими все водохранилища.

Ранее сообщалось, Казахстан привлек почти триллион тенге инвестиций в водную отрасль за последние три года. На эти деньги строят водохранилища, обновляют каналы и готовят новые проекты.