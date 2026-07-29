Агентство по атомной энергии вынесло на публичное обсуждение проект правил, по которым компании, добывающие уран, будут финансировать обучение казахстанских кадров, передает BAQ.KZ. Замечания принимают до 11 августа 2026 года.

Отчисления составят не менее одного процента от затрат на добычу за предыдущий год. Обязанность возникает начиная со второго года разработки месторождения и действует ежегодно.

Формулировку изменил закон от 7 июля 2026 года. Он правил кодекс о недрах в основном по обращению с радиоактивными отходами, но затронул и обучение кадров. Раньше правило было простым. Компания платит ровно один процент от того, что потратила на добычу урана за прошлый год. Теперь формулировку меняют на «не менее одного процента». Это значит, что один процент становится нижней границей, а платить можно и больше. Заодно расширили описание ведомства, которое отвечает за сферу, с «органа в области добычи урана» на «орган в области урана».

По замыслу разработчиков, документ создаст единый и прозрачный механизм таких отчислений. Напомним, обязанность недропользователей оплачивать обучение казахстанских кадров закреплена в Кодексе о недрах и недропользовании.

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