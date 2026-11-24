Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров сам инициировал прекращение сотрудничества с Алексеем Урмановым. По словам тренера, фигурист сообщил ему о своём решении по телефону, а личного разговора после неудачного выступления во Франции так и не состоялось, передаёт BAQ.KZ.

В интервью Telegram-каналу «Бес Допинга» Урманов рассказал, что после этапа Гран-при во Франции предложил спортсмену обсудить ошибки и дальнейшие планы. Однако Шайдоров позвонил наставнику, сообщив о намерении завершить совместную работу. Урманов подчеркнул, что сам не предпринимал никаких шагов для прекращения сотрудничества.

«А вся правда заключается только в голове у Михаила», – сказал тренер.

Спустя несколько дней фигурист вновь связался с наставником. Во время разговора они поблагодарили друг друга за годы совместной работы и путь к олимпийскому золоту.

Что говорил сам Шайдоров

20 ноября казахстанский фигурист впервые публично прокомментировал расставание с тренером. В Instagram он поблагодарил Урманова за десять лет совместной работы, вспомнив, как в 12-летнем возрасте впервые приехал к нему на сборы.

«За эти годы мы прошли огонь и воду, преодолели невероятные трудности, пережили травмы и падения, разделяли радость побед и моменты преодоления. Но самое главное – на протяжении всего этого пути я чувствовал веру тренера в своего спортсмена», – написал Шайдоров.

Конкретных причин прекращения сотрудничества фигурист не назвал, отметив, что пришло время двигаться дальше.

«Пришло время двигаться дальше. Впереди новая глава, в которой, возможно, будет непросто и порой страшно, но обязательно будут новые цели и вызовы. Я продолжу так же усердно работать, чтобы и дальше достойно представлять свою страну на самом высоком уровне», – заявил спортсмен.

Именно под руководством Урманова Шайдоров выиграл чемпионат четырёх континентов в 2025 году, стал серебряным призёром чемпионата мира, а в феврале 2026 года завоевал первое в истории Казахстана олимпийское золото в фигурном катании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MIKHAIL SHAIDOROV (@mikhail_shaidorov)

Что ранее сообщили в Минспорта

Напомним, 19 ноября информацию о расторжении контракта с Урмановым подтвердил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Мы со своей стороны хотим сказать огромное спасибо Алексею Урманову. Это человек, который сам завоевал олимпийское золото и помог подготовить олимпийского чемпиона», – сказал Мырзабосынов.

Министр выразил надежду, что Урманов продолжит работать с молодыми казахстанскими фигуристами.

По его словам, Шайдоров начал новый олимпийский цикл и вправе самостоятельно выбрать команду, с которой будет готовиться к следующим соревнованиям.