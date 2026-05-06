В городе Талдыкорган области Жетысу на центральном бассейне прошёл масштабный урок безопасности под открытым небом, передает BAQ.kz.

В нём приняли участие около 300-400 школьников.

Мероприятие стало для детей не просто экскурсией, а практическим занятием, где они могли получить важные навыки.

Спасатели ДЧС области Жетысу подготовили для школьников насыщенную программу. Они показали свою технику, рассказали о работе и объяснили, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Ребята не только слушали, но и сами пробовали применять полученные знания – например, учились оказывать первую помощь и правильно реагировать при происшествиях на воде.

Отдельно специалисты уделили внимание пожарной безопасности. Детям рассказали, как вести себя при пожаре, показали пожарное оборудование и объяснили, как пользоваться огнетушителем.

Также школьникам напомнили основные правила поведения на воде: нельзя купаться в тёмное время суток, заходить в воду без взрослых, нырять в незнакомых местах и важно всегда следовать указаниям спасателей.

Подобные мероприятия помогают детям лучше понимать правила безопасности и учат правильно действовать в опасных ситуациях, что в будущем может спасти жизни.

