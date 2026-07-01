Уровень безработицы сохраняется на уровне 4,5%

Безработица в Казахстане составляет на уровне 4,5%, сообщил на заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

«По итогам первого квартала 2026 года уровень безработицы составляет 4,5%. Мерами содействия занятости охвачено около 228 тыс. граждан (в том числе 85 тысяч молодых людей)», - сказал министр.

Он также добавил, что из 3,1 млн запланированных качественных рабочих мест в экономике уже обеспечено 2,9 млн.

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