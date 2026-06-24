В Казахстане уровень преступности снизился на 10%, а государству возмещено 147 миллиардов тенге.

Под председательством Генерального Прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии 2026 года.

"Сейчас в стране идут масштабные реформы. Новая Конституция существенно усилила гарантии прав человека и расширила механизмы их защиты. Прокуратура должна внести вклад в достижение главных целей конституционных преобразований. Наша задача – обеспечить, чтобы каждое положение Конституции находило практическое воплощение в жизни граждан, а закон оставался безусловной ценностью для всего общества", – подчеркнул Берик Асылов.

Отмечено, что по итогам отчетного периода наблюдается положительная динамика по большинству ключевых направлений деятельности.



Принят комплекс мер по продвижению идеологемы "Закон и порядок", принципа "Слышащего государства", обеспечению инвестиционной безопасности и дальнейшей цифровой трансформации.

По данным надзорного органа, уровень уголовных правонарушений в стране снизился на 10 процентов. Также на 13 процентов сократилось количество мошенничеств.



Продолжается борьба с наркопреступностью и интернет-мошенничеством. С 2025 года по мерам прокуроров заблокировано 530 тысяч дропперских счетов и наркодоходы на сумму 2,6 миллиарда тенге. Кроме того, пресечена работа 10 тысяч сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Берик Асылов указал на необходимость усиления работы по профилактике преступности, предупреждению семейно-бытового насилия, половых преступлений против детей, мошенничеств и наркоторговли.

Особое внимание уделялось защите прав граждан. По актам прокуроров погашена задолженность по заработной плате на 2,1 миллиарда тенге, восстановлены права 168 тысяч работников. Также защищены права более тысячи лиц с инвалидностью и свыше 10 тысяч детей на получение социальных и медицинских услуг.

Кроме того, прокуроры обеспечили возмещение государству 147 миллиардов тенге, включая налоги, имущество и экологический ущерб. Еще на 342 миллиарда тенге пресечены нарушения при планировании и расходовании бюджетных средств.

В рамках работы по возврату активов государству возвращено имущество и денежные средства на сумму 40 миллиардов тенге. За счет средств Специального государственного фонда в стране уже открыто 39 социальных объектов.

Также под сопровождением прокуроров находятся более трех тысяч инвестиционных проектов, реализация которых позволит создать свыше 600 тысяч рабочих мест.



Ранее сообщалось, что за три года количество уголовных дел в отношении бизнеса в Казахстане сократилось в четыре раза.