Усилить борьбу с теневой экономикой поручил Олжас Бектенов
Ведомства должны подготовить аналитический доклад.
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить борьбу с теневой экономикой, передает BAQ.KZ.
"Министерствам национальной экономики и финансов обеспечить разработку ежегодного расширенного аналитического доклада об эффективности мер по противодействию теневой экономики с выработкой конкретных предложений", - сказал Бектенов.
Также для обеспечения прозрачности регистрации и перерегистрации юридических лиц Олжас Бектенов поручил Министерствам юстиции, финансов, искусственного интеллекта совместно с Агентством по финансовому мониторингу до 25 ноября текущего года завершить внедрение автоматической системы управления рисками.
Кроме того, для повышения точности аналитики и качества администрирования необходимо усилить информационное взаимодействие между государственными органами и финансовыми организациями. В этой связи Министерствам финансов, искусственного интеллекта и другим ведомствам поручено обеспечить полноценную интеграцию данных с системой Smart Data Finance.
"Главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в Валовом внутреннем продукте до 15%. Мы должны стремиться к постоянному снижению и этого показателя.
Нам нужна "прозрачная" экономика", - сказал Бектенов.
Глава правительства ранее поручил ускорить цифровизацию Фонда ОСМС.
