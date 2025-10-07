Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить борьбу с теневой экономикой, передает BAQ.KZ.

"Министерствам национальной экономики и финансов обеспечить разработку ежегодного расширенного аналитического доклада об эффективности мер по противодействию теневой экономики с выработкой конкретных предложений", - сказал Бектенов.

Также для обеспечения прозрачности регистрации и перерегистрации юридических лиц Олжас Бектенов поручил Министерствам юстиции, финансов, искусственного интеллекта совместно с Агентством по финансовому мониторингу до 25 ноября текущего года завершить внедрение автоматической системы управления рисками.

Кроме того, для повышения точности аналитики и качества администрирования необходимо усилить информационное взаимодействие между государственными органами и финансовыми организациями. В этой связи Министерствам финансов, искусственного интеллекта и другим ведомствам поручено обеспечить полноценную интеграцию данных с системой Smart Data Finance.

"Главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в Валовом внутреннем продукте до 15%. Мы должны стремиться к постоянному снижению и этого показателя.

Нам нужна "прозрачная" экономика", - сказал Бектенов.

Глава правительства ранее поручил ускорить цифровизацию Фонда ОСМС.