Устранила ли Tenge Oil&Gas нарушения: предприятие проверяет ДЧС
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Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области начал внеплановую проверку опасных производственных объектов компании Tenge Oil&Gas.
Как сообщили в ДЧС, проверка проводится для контроля за устранением нарушений, которые были выявлены во время предыдущей инспекции предприятия.
Специалисты Управления промышленной безопасности проверяют, соответствуют ли представленные компанией отчеты фактической ситуации на производственных объектах, а также насколько полно выполнены ранее выданные требования в сфере промышленной безопасности.
По итогам проверки будет дана оценка готовности предприятия к дальнейшей безопасной эксплуатации производственных мощностей.
В случае если выяснится, что ранее выявленные нарушения не устранены, в отношении ответственных лиц могут быть приняты административные меры в соответствии с законодательством.
В ДЧС отметили, что контроль за промышленной безопасностью на объектах недропользования направлен на предупреждение аварий и других происшествий на производстве.
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