Экспорт казахстанского зерна и муки продолжает расти. С сентября 2025 года по июнь 2026 года за рубеж было отправлено 13,1 млн тонн продукции в зерновом эквиваленте, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Тогда объем экспорта составил 11,6 млн тонн.

Наиболее заметный рост поставок пришелся на традиционные рынки Центральной Азии и Афганистан. Экспорт в Узбекистан увеличился на 38% – с 3,9 млн до 5,5 млн тонн. В Афганистан поставки выросли на 59% – с 1,4 млн до 2,2 млн тонн. Кыргызстан увеличил закупки в 1,4 раза – с 357 тыс. до 504 тыс. тонн, а Туркменистан – на 37%, до 205 тыс. тонн.

По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", увеличение объемов перевозок свидетельствует о сохраняющемся спросе на казахстанскую сельхозпродукцию и стабильной работе экспортных маршрутов в южном направлении.

Читай также: Новый маршрут КТЖ позволит быстрее доставлять казахстанское зерно в Китай