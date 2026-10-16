Узбекистан предложил расширить сотрудничество в сфере ИИ и медиаконтента

Искусственный интеллект открывает новые возможности для производства медиаконтента и совместных проектов между странами. Об этом заявил директор Центра подготовки медиаконтента при Администрации Президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов на VIII заседании министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств по вопросам СМИ и информации в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Как ИИ меняет медиа

По словам Ахмедова, искусственный интеллект позволяет автоматизировать расшифровку интервью, создание субтитров, перевод материалов и обработку видео. Технологии также помогают разрабатывать сценарии, создавать графику и адаптировать контент для разных цифровых платформ.

Эти инструменты могут использоваться при производстве исторических фильмов, образовательных программ и проектов, посвящённых общему культурному наследию тюркских народов.

При этом развитие ИИ требует особого внимания к достоверности информации, авторским правам и профессиональной этике. Среди основных рисков - распространение фейков и снижение доверия к медиаконтенту.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным шагом в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выработке конкретных решений, позволяющих эффективно отвечать на вызовы современной информационной эпохи», - отметил Ахмедов.

Узбекистан пригласил тюркские страны на Tashkent Content Market

Ахмедов пригласил представителей стран - участниц Организации тюркских государств на международный Tashkent Content Market 2027, который пройдёт в Ташкенте 4- 5 февраля 2027 года.

В рамках мероприятия планируется обсудить развитие контент-индустрии, применение искусственного интеллекта и возможности международного сотрудничества в производстве и распространении медиапродуктов.

На том же заседании первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков предложил проводить встречи не только министров, но и медиаменеджеров, а журналистам разных стран вместе учиться и стажироваться. Турция в лице заместителя руководителя Управления по коммуникациям при Администрации президента Ферхата Пиринччи поддержала идею расширять обмен информацией, а участники обсудили предложенный Узбекистаном проект соглашения о взаимной трансляции теле- и радиопрограмм.

По итогам заседания страны подписали совместное коммюнике. Следующая встреча пройдет в Бишкеке.