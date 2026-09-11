Узбекистан ужесточает наказание за контрабанду через подземные тоннели

В Узбекистане одобрили закон, который вводит отдельную уголовную ответственность за незаконное строительство тоннелей и других подземных объектов под государственной границей.

Решение поддержал Сенат страны. Ответственность будет предусмотрена не только за строительство, но и за использование таких сооружений, а также за организацию и финансирование этой деятельности.

Кроме того, ужесточается наказание за незаконное пересечение границы и контрабанду, если для этого используются подземные тоннели.

За десять лет нашли 12 тоннелей

По данным Сената Узбекистана, с 2016 по 2025 год на государственной границе страны обнаружили 12 незаконных тоннелей. Через них пытались переправлять крупные партии товаров, материальные ценности и валюту.

При этом человек, впервые совершивший такое преступление, сможет избежать уголовной ответственности, если добровольно сообщит властям о тоннеле или поможет раскрыть преступление. Это возможно только в случае, если в его действиях нет состава другого преступления.

Расследованием таких дел будут заниматься следователи Службы государственной безопасности Узбекистана.

Подземные переходы ранее находили и на кыргызско-узбекской границе.

Читай также:

Узбекистан выставит на продажу госактивы более чем на $8 млрд

Казахстан и Узбекистан обеспечили 82% внутрирегионального экспорта Центральной Азии