Узбекистан выставит на продажу госактивы более чем на $8 млрд

В Узбекистане утвердили масштабную программу приватизации государственных активов общей стоимостью 100 трлн сумов, или свыше 8 млрд долларов. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fergana Agency.

В перечень вошли государственные доли в 84 хозяйственных обществах, 1242 объекта недвижимости и около 8 тысяч гектаров земли, которые планируется использовать для предпринимательских и градостроительных проектов.

Кроме того, власти намерены ликвидировать или реорганизовать 85 предприятий с государственным участием.

В списке – банк, страховая компания и авиаперевозчик

Среди крупнейших активов, которые планируется вывести на приватизацию, – 98,9% акций «Туронбанка», 100% страховой компании Xalq Sug‘urta, а также 100% авиакомпании Humo Air.

Продажу Humo Air планируют провести в 2026–2027 годах. «Туронбанк» поручено подготовить к приватизации с учетом заключений международных консультантов.

Еще 84 объекта, которые ранее не удалось продать, повторно выставят на аукцион со стартовой ценой 1 млн сумов.

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