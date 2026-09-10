Узбекистан выставит на продажу госактивы более чем на $8 млрд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Узбекистане утвердили масштабную программу приватизации государственных активов общей стоимостью 100 трлн сумов, или свыше 8 млрд долларов. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fergana Agency.
В перечень вошли государственные доли в 84 хозяйственных обществах, 1242 объекта недвижимости и около 8 тысяч гектаров земли, которые планируется использовать для предпринимательских и градостроительных проектов.
Кроме того, власти намерены ликвидировать или реорганизовать 85 предприятий с государственным участием.
В списке – банк, страховая компания и авиаперевозчик
Среди крупнейших активов, которые планируется вывести на приватизацию, – 98,9% акций «Туронбанка», 100% страховой компании Xalq Sug‘urta, а также 100% авиакомпании Humo Air.
Продажу Humo Air планируют провести в 2026–2027 годах. «Туронбанк» поручено подготовить к приватизации с учетом заключений международных консультантов.
Еще 84 объекта, которые ранее не удалось продать, повторно выставят на аукцион со стартовой ценой 1 млн сумов.
Читай также:
Казахстан и Узбекистан обеспечили 82% внутрирегионального экспорта Центральной Азии
Самое читаемое
- Почему в Казахстане при низкой безработице не хватает рабочих рук: мнение эксперта
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 сентября
- Современную лабораторию для геологоразведки запустили в Карагандинской области
- Аэропорт Аркалыка изнутри: три направления, полные самолёты и билеты за 10 тысяч
- Квартира загорелась в десятиэтажном жилом доме в Астане