В Казахстане планируют построить 20 инклюзивных школ-комплексов, в которых дети смогут не только учиться, но и получать реабилитационную и оздоровительную поддержку. Такие учреждения должны появиться в 20 регионах страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов.

По его словам, строительство предусмотрено программой «Халықтық құрылыс», которую реализуют по поручению Президента.

«По поручению Главы государства, озвученному в Послании этого года, в рамках программы «Халықтық құрылыс» предусмотрено строительство 21 объекта образования в регионах страны. Для расширения доступа детей к качественному образованию и необходимой комплексной поддержке в 20 регионах страны планируется строительство 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления», – сказал Жайык Шарабасов.

Новые школы должны объединить образовательную среду и помещения для дополнительной поддержки детей. Сроки начала строительства и открытия учреждений вице-министр в приведённом сообщении не уточнил.

Параллельно в Казахстане продолжают обновлять действующие школы.

По данным Министерства просвещения, с 2019 по 2026 год капитальный ремонт провели в 1 916 школах. В 2023–2025 годах модернизировали ещё 3 008 школ в малых городах, районных центрах и сёлах.

Кроме того, за 2021–2026 годы для школ закупили 8 384 предметных кабинета.

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