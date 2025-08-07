В рамках поручений Президента, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, и в связи с этим значительно расширена господдержка подготовки кадров по востребованным специальностям. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

"Всего школу в этом году окончили 216 тыс. детей. Было разыграно 78 тыс. грантов на бакалавриат. Магистратура, докторантура, если в совокупности брать, - свыше 93 тыс. грантов. В этом году - Год рабочих специальностей, поэтому отдельные большие квоты были выделены на инженерно-технические специальности - они составили уже свыше 60%", - отметил министр.

По его словам, чаще всего абитуриенты выбирают педагогические, инженерные и IT специальности.



Кроме того, с учетом Года рабочих профессий впервые внедрены региональные квоты, когда вузы получают гранты на подготовку специалистов именно по тем направлениям, которые нужны в их регионах. Это ветеринары, энергетики, технические специалисты, агрономы.



Также в этом году особый акцент сделан на редкие, но важные профессии, например, для водного хозяйства. Для этого в прошлом году на базе восстановленного Жамбылского гидромелиоративного института в Таразе открыт Национальный университет водного хозяйства и ирригации. С этого года он начал прием по специальной квоте.

"Надеемся наверстать подготовку специалистов для гидрогеологии, гидротехнических сооружений, широкого спектра водного хозяйства и, конечно же, ирригации", - подчеркнул Саясат Нурбек.

Отдельная квота выделена филиалам зарубежных вузов, открывающихся в регионах Казахстана. Между ними уже распределено порядка 2 тыс. грантов. Речь идет о таких университетах, как Heriot-Watt в Актобе, Университет Аризоны в Петропавловске, Миннесота в Костанае, Queen’s University Belfast в Алматы, корейский университет WUSAN в Туркестане и Кардиффский университет, который запускает кампус в Астане.

Также перезапущена программа "Серпін".

"Мы полностью пересмотрели логику программы "Серпін", поменяли критерии. И если 3-4 года назад было не выше 40-50%, уже в прошлом году мы эффект увидели - 67%, в этом году у нас рекорд освоения - 83%", - отметил министр.

Оказывается поддержка гражданам, прошедшим срочную воинскую службу. Впервые 2 тыс. срочников получат гранты на высшее образование.

"Отдельно с прошлого года идет новая льготная категория детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей - это для силовых ведомств. И стопроцентно в этом году освоена категория сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы стараемся максимально поддерживать", - подчеркнул Саясат Нурбек.

В целом, по его данным, по итогам кампании 2025 года освоено 99% всех грантов, что является историческим максимумом для страны.

Ранее были объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане.