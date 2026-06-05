В 2026 году объёмы поставок российского газа в Казахстан вырастут

Россия и Казахстан договорились о дополнительных поставках природного газа в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр во время Петербургского международного экономического форума, сообщает BAQ.kz.

Новое соглашение стало продолжением договорённостей о стратегическом сотрудничестве между Казахстаном и «Газпромом», которые были достигнуты в 2023 году.

Подписание документа состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума, где представители двух стран обсудили дальнейшее развитие взаимодействия в энергетической сфере.

Детали пока не раскрываются

Официальные параметры соглашения пока не опубликованы. Стороны не сообщили, на какой объём будут увеличены поставки и какие регионы затронет новое соглашение.

При этом известно, что документ предусматривает дополнительные объёмы поставок газа в Казахстан уже в следующем году.

Энергетическая безопасность региона

Во время встречи Алексей Миллер и Роман Скляр также обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы его расширения.

Особое внимание стороны уделили вопросам энергетической безопасности, стабильности поставок и развитию долгосрочного партнёрства в странах Центральной Азии.

Подписанное соглашение стало очередным шагом в укреплении энергетического взаимодействия между Казахстаном и Россией на фоне растущего спроса на природный газ в регионе.

Сотрудничество Казахстана и «Газпрома» в сфере переработки газа продолжается уже более 40 лет. Поставки газа с Карачаганакского месторождения на Оренбургский газоперерабатывающий завод осуществляются с 1984 года. Сейчас объем переработки составляет около 9 млрд кубометров газа ежегодно.

22 мая мы писали, что «Газпром», QazaqGaz, «КазРосГаз» и «Газпром переработка» подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ предусматривает модернизацию Оренбургского ГПЗ и дальнейшее развитие сотрудничества в газовой отрасли.