С 1 по 30 июня в 70 городах Казахстана стартует предварительный обход домохозяйств — важный этап подготовки к сельскохозяйственной переписи, передает BAQ.KZ.

На этом этапе переписной персонал уточнит списки домохозяйств, подлежащих основному опросу, чтобы подтвердить фактическое проживание и ведение личного подсобного хозяйства по выбранным адресам.

Основной этап сельскохозяйственной переписи запланирован на период с 1 августа по 20 октября 2025 года. В нем примут участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством, растениеводством и рыбоводством, а также домашние хозяйства, имеющие земельные участки для личного подсобного хозяйства и/или сельскохозяйственных животных.

Отметим, что впервые в этом году будет внедрен онлайн-этап переписи — с 1 по 31 августа респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале sanaq.gov.kz. Для тех, кто не пройдет онлайн-опрос, предусмотрен офлайн-этап с 20 сентября по 20 октября, когда интервьюеры посетят домохозяйства лично.

Эти мероприятия направлены на обновление и уточнение данных о сельскохозяйственном секторе Казахстана, что поможет эффективнее планировать развитие аграрной отрасли и поддерживать фермеров и крестьян по всей стране.

Напомним, 1 августа в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись. На нее выделено 3,7 млрд тенге из бюджета.

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