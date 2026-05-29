Более 1000 детей не обеспечили горячим питанием в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила нарушения прав детей в сфере образования, связанные с обеспечением школьников бесплатным горячим питанием.

Согласно действующему законодательству, учащиеся государственных школ из семей, получающих адресную социальную помощь, должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Однако проверка показала, что это требование не соблюдалось в более чем 70 школах региона.

Нарушения зафиксированы в Енбекшиказахском, Талгарском, Жамбылском, Уйгурском, Карасайском районах, а также в городе Конаев. В общей сложности без положенной поддержки остался 1 101 ребёнок.

После вмешательства прокуратуры права школьников были восстановлены. Всех детей обеспечили горячим питанием. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

По данным надзорного органа, с начала года в Алматинской области уже защищены права и законные интересы порядка 30 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что 1,7 млн школьников Казахстана обеспечат бесплатным горячим питанием.

Читайте также: