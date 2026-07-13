В аэропорту Астаны назвали причину тревожных сигналов

В Международном аэропорту Астаны сегодня проводят плановые работы по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в Терминале 2.

Специалисты выполнят профилактическое обслуживание и очистку датчиков пожарной сигнализации. Работы продлятся с 13:00 до 17:00.

В этот период возможны кратковременные срабатывания системы. В администрации аэропорта призвали пассажиров, сотрудников и арендаторов учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В аэропорту принесли извинения за возможные неудобства.

Ранее сообщалось, что парковка у столичного аэропорта станет дороже.