В аэропорту Астаны назвали причину тревожных сигналов
13 Июля 2026, 13:29
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13 Июля 2026, 13:2913 Июля 2026, 13:29
105Фото: BAQ.kz
В Международном аэропорту Астаны сегодня проводят плановые работы по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в Терминале 2.
Специалисты выполнят профилактическое обслуживание и очистку датчиков пожарной сигнализации. Работы продлятся с 13:00 до 17:00.
В этот период возможны кратковременные срабатывания системы. В администрации аэропорта призвали пассажиров, сотрудников и арендаторов учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В аэропорту принесли извинения за возможные неудобства.
Ранее сообщалось, что парковка у столичного аэропорта станет дороже.
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